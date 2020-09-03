一年一度的中元節剛過，也代表鬼月已過了一半。在鬼門關前，還是要多加小心。據三立新聞報導，中華民國星相學會副理事長小孟老師指出，「4生肖」最易有靈異體質，由於本身「天生帶陰」的屬性，在此鬼月出門時更要特別小心。

【屬蛇、屬鼠】

從命理角度來看，老鼠、蛇都算夜行性動物，通常都在夜晚才會出來活動覓食，兩者也都比較喜歡陰暗潮濕的地方，例如洞穴與濕地。因這種習性，讓2生肖天生帶陰，自然較容易吸收到夜間的穢氣，較有機會「被煞」、「被卡到」。在鬼月時當心，海邊、河邊、山上等地，盡量不要前往。再加上今年太歲沖老鼠，屬鼠的朋友更要小心。

【屬猴】

猴子通常居住在樹林茂盛處，從風水學角度來看，樹林茂盛的地方陰氣較重的，因此屬猴子的人在鬼月特別容易生病感冒、身體不適，最好避開較茂密的樹林與榕樹。

【屬豬】

豬所生活的環境都都較汙穢髒亂，這樣穢氣與煞氣自然也比較重，在鬼月更容易招陰。因此在農曆七月，屬豬的朋友應盡量避開環境髒亂之地，或環境陰暗的夜店等。小孟老師建議，住家環境最好也保持整潔。

此外，小孟老師也提醒，出生時辰落在戌時（19-21 時）、亥時（21-23時）、子時（23-1 時）的民眾，在命理學上也比較容易「卡到陰」，在農曆七月外出切記要格外注意。

(中時新聞網)