瘦肉精美豬牛議題持續延燒，衛福部健保署卻趁此時將6月宣布無限期停止的醫材上限重新包裝後，8月31日公告，隨即在隔天上路，引發許多醫師反彈。對此臉書醫師粉專《鮪魚肚醫師543》表示，自己搜尋新聞後才發現，健保署10月還有件大事要幹。

《鮪魚肚醫師543》表示，自費醫材上限6月被噓爆後，健保署不灰心，改變了策略，找來醫學會「喝茶」，喝出「醫材極端值」，改個名字公告一天後立刻施行，健保署大獲全勝。

《鮪魚肚醫師543》說，自己正在傷心之時，又發現健保署要在10月進行藥價調整，包括高血壓藥、降血脂藥、抗癌藥等，這次又有7000多項藥品要調整，白話就是砍藥價成功。他說，原來健保署有個「藥品費用支出目標制」的奇妙政策，今年藥物支出費用比去年多出55.2億，扣除藥價協議回收14.8億之後，超出40.4億，公務員們就開始找藥品砍價，他痛批，用這種精神去找濫用健保漏洞不是更好，省更多？

他也分享自己經驗，表示自己之前看眼科，醫師開了瓶眼藥水給他，好奇詢問價格下，一瓶眼藥水竟然只有14.1元，比路邊地瓜球平均一顆5元還低，大嘆原來治病的藥物還比不上地瓜球。他說俗語說一分錢一分貨，那我們吃的藥到底是什麼貨？

文末他表示，看健保診，不論開什麼藥，醫師一毛錢都分不到，看到健保署瘋狂砍藥價，來符合自己訂立的支付目標，真心覺得很幹。

受到新冠肺炎影響，考量到各大醫院疲於應對疫情，健保署將原定每年4月1日健保藥價調整延後半年上路，並在上周公布結果。此次共計有7237項藥品調降藥價、78項藥品需要調升藥價，平均調幅為2.3％，預計整體藥費支出將減少40.4億。藥物價格調整雖為每年例行公事，但由於此次自費醫材上限風波，也連帶引發醫師不滿，抱怨連連。

這陣子健保署好忙啊！六月 #自費醫材上限 弄了一大齣，被抗議噓爆，黯然收場。但是，國父看小魚逆流而上，所以學到了11次革命！健保署也不灰心，改變策略，叫各個醫學會來“喝茶”。皇天不負苦心人，喝出了“... 由鮪魚肚醫師543 發佈於 2020年9月2日 星期三

(中時新聞網)