今年以來台灣問題成為美國與中國大陸戰略角力的主戰場之一，誠如前美國總統柯林頓的國務卿歐布萊特所言：美國在亞洲最複雜的關係是與中國的關係，而與中國之間最棘手的問題是台灣問題，雖然台灣問題不是全球的熱點，但「隨時可能會爆發大麻煩」。

歐布萊特曾任前美國總統克林頓的國務卿，她原籍是捷克斯洛伐克，正是最近與台灣在外交上打得火熱的歐洲小國。歐布萊特小時候隨外交官父親移民美國，大學修習政治學，在哥倫比亞大學獲得國際關係博士學位，後來任教於著名的喬治城大學成為知名學者。她在國務卿任內曾5次訪問大陸，卸任後撰寫回憶錄《國務卿女士》，書中也詳細敘述了她任期內經歷的中美關係。

歐布萊特在美國國務卿任上於1998年訪問大陸時會見了當時中國大陸總理朱鎔基。（圖／美聯社）

歐布萊特在回憶錄中說，與中共官員會談時，只要一觸及台灣問題，他們就會說出一大串歷史。若與中共領導人會談，中方認為最完美的會議必須是美方在會後聲明中重申「台灣是中國的一部分」。她認為，美國在亞洲的最重要關係是與日本的關係，但最複雜的關係是和中國大陸的關係，這個關係需要仔細照料，而美中之間最棘手的問題就是台灣問題。

歐布萊特說，美國的一貫政策是不挑戰北京堅持的「只有一個中國，台灣是中國的一部分」的立場。她認為，兩岸對各自的前途都有強烈而互不妥協的主張，北京絕不會在統一問題上讓步，台灣亦絕不會在自身安全問題上棄守。兩岸問題長期在緊張而又不穩定的狀態下存在，雖然它並不是常處於世界的熱點中，但隨時可能爆發大麻煩。

做為知名國際關係學者，歐布萊特也花不少力氣研究中國，她在書中特別指出，中共領導人鄧小平曾表示，不管要多久，「哪怕是一百年或一千年」，北京都會尋求和台灣統一。

歐布萊特任內處理過與中國大陸之間最麻煩的事，是1999年5月7日美軍轟炸中國大陸駐南斯拉夫大使館事件，當時造成使館內人員3死27傷，北京也相信美國是蓄意轟炸，事件最後以美國道歉賠償結束。而在此一事件處理將進入尾聲時，台灣總統李登輝突然發表「兩國論」，美方明確表示拒絕接受李登輝的論述，並重申美方的「一個中國政策」，美方的反應緩和了北京對美國的對抗情緒，降低雙方的緊張關係。

歐布萊特在回憶錄中表示，對任何一個美國政府來說，中國太大，美國不能予以忽視，但也很難完全擁抱。她還說，中國很難被左右，「因為中國非常、非常自豪。」因此，處理對華關係，美國需要有長遠的思考，不應視中國為敵人，而應期待他們經濟改革成功，並與中國進行各種層面的接觸，當然這不意味著完全順著他們，美國必須信守對台灣的承諾，對中國在武器擴散與人權問題上持續表達關切。

歐布萊特還意味深長地說，法國政治學家托克威爾在一百多年前就曾預言，美國和俄羅斯的關係將塑造世界的命運，如果托克威爾活在21世紀，他也許不會忽視俄羅斯，但他肯定會先寫中國。

歐布萊特對中國大陸的看法符合當時美國政界與學界的主流思想，20年後美國與國際情勢都有大幅變化，美中關係也勢必會改變，但她的一些對中國的觀察仍有重要與深遠的價值，值得關切美中關係與台海兩岸問題的人參考。

(中時新聞網)