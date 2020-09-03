9月3日為我國軍人節，民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農，2日晚間則追悼今年元月「黑鷹直升機」墜毀事件，罹難的8位國軍將士，他期盼政府和軍方，針對制度性的問題作出改變，讓悲劇不再發生，才是真正地尊重失去的生命。

今年1月2日，載有參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將的一架黑鷹直升機，當日上午在新北市烏來區、宜蘭縣交界山區墜毀，造成5人生還，8人死亡。

吳怡農在臉書貼文表示，為了哀悼這些殉職將士，軍事單位降半旗三天，國防部在台北賓館設置追思會場，出動憲兵敞篷引導車、重型機車、警備車、靈車，共31輛車進行長達13公里的移柩儀式；事發三個月後，大直博愛營區設立「0102 事件」紀念碑。

他也說，對於為國家奉獻生命的弟兄，追思與紀念是絕對要做的事。同時，我們也期盼政府和軍方針對制度性的問題作出改變，讓悲劇不再發生。軍人把歲月、生命、與家人相處的時間、個人的夢想與追求，都給了國家。除了稱他們為英雄，讓我們用行動展現對軍人的支持：勇於檢討、立刻改變，才是向國軍最有誠意的致敬。

吳怡農也在貼文附上一支影片，表示黑鷹墜機事發至今244天，政府卻表示完整的調查報告，要等到事件後一年才會公布，而這段時間國軍意外卻仍不斷發生，7月初海軍陸戰隊橡皮艇翻覆2人罹難1輕生，7月中陸航OH-58D戰搜直升機墜毀，也造成2人罹難。

他認為，更重要的是長期累積的管理文化問題如何解決，因為國軍的任務不可能因為意外而停止，面對已知的問題，就需要去改變，而非只留下一座紀念碑。他也在影片露臉表示，檢討是一件痛苦的事，可是檢討後的改變，才是真正地尊重失去的生命，這些改變，讓我們的軍人有更好的工作環境，這才是向他們致敬的最好方式，支持國軍，支持改革。

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