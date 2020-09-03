「年薪百萬」對於一般上班族來說，是個遙不可及的夢想，有網友忍不住發問「100萬以上的年薪都誰在領？」，他指出就算月薪5萬，年終有2個月，這樣年薪也才70萬，要百萬年薪真的好男，引發熱烈討論，其中一名銀行業資深主管就透露，自己行內有個23歲的客服，入行1年後，就已經達到這個門檻，表示重點在有沒有機會遇到，還有願意付出多少。

這名銀行資深主管表示，許多人都認為銀行平均收入高，都是高階主管拉的，一般行員普遍不佳，「某些程度是對的，但也錯的離譜」，他分享自己管理經驗，表示客服中心就是很能賺錢的職位。

他表示，有位私立科大的新鮮人，22歲入行，第一個Full Year是23歲，月薪34.5K、每月值班津貼3.5K、獎金5K，而這位女生非常認真工作，每月平均加班40小時，而外又有7.6K的加班費，月薪加總已經突破50K，有鑑於這個女生工作認真，於是自己給對方優良考績，年終達到9.5個月，領了將近33萬，加總年薪就已經達到93.5萬，再加上48萬，年利率6％的行員存款，一年利息28.8K，總共達到96萬。

資深主管說，這只是這個小女生出社會第一個Full Year，若考量年度調薪，沒多久就能破百萬。他補充，這位女生當然很辛苦，但天下沒有白吃的午餐，雖然有人酸自己只拿極端案例，但套用上面公式來算，隨便都能70萬。他表示，百萬年薪不難，重點在有沒有遇到機會，還有願意付出多少。

網友紛紛留言：「這薪水真的讚」、「是不是變相打廣告XD」、「你們有在招人嗎」、「我當年剛進竹科也才56萬...」、「很棒的分享，別理酸民了」、「現在投履歷還來得急嗎」，「銀行客服壓力是真的大」、「酸酸看到客服薪水比自己高就很忌妒」。

(中時新聞網)