2日晚間在台中洲際球場進行的統一獅、中信兄弟本周2連戰首場，獅隊郭阜林5打數3安打猛打賞演出，包括2發全壘打，個人灌進5分打點，助獅隊以9比2輕取黃衫軍，加上富邦悍將落敗，獅隊獨佔排名首席，賽後郭阜林也獲選單場MVP。

郭阜林在1局上就敲出場地二壘安打，護送陳傑憲得分，是此役的勝利打點。3局上則和蘇智傑「背靠背」全壘打，把比數拉開為3比0，不過3局下象隊反攻扳回兩城，追到2比3只落後1分。4局上郭阜林又跳出來當殺手，轟出3分全壘打，重挫象隊士氣。7局上獅隊錦上添花再得2分，終場就以9比2大勝象隊，中止2連敗，也送給對方3連敗。

獅隊洋投布雷特先發6局失2分，以優質先發的投球內容拿下第4勝（1敗），也是個人的4連勝。敗投是象隊廖乙忠，先發5局被敲11安、含3轟，共失7分，戰績3勝7敗。

此外，獅隊蘇智傑本季第24轟出爐，目前仍落後隊友林安可3轟，排名第2位。

(中時 )