2024總統大選提前開打？後蔡英文時代，行政院長蘇貞昌掌握最高行政權，牽制正國會的交通部長林佳龍與新潮流系的桃園市長鄭文燦，三角習題受人矚目；但這樣的三角習題，很容易被破解，最聰明的還是鄭文燦，林佳龍則繼續苦幹實幹。

鄭文燦的2014年競選政見，鐵路從高架變成地下化，全案審查時程超過5年，終在鄭文燦第二任期快過半時，塵埃落定，只是建設經費暴增千億元，這一下就要看，蘇貞昌要不要買單？前一天，鄭文燦早就帶著蔡英文來桃園，大談軌道建設。蘇貞昌則帶著林佳龍到桃園，名義上是視察台鐵中壢車站鐵路地下化臨時車站興建，實際上就是賣面子、做公關。

香港媒體《中評社》分析指出，其實蘇貞昌在2006年第一次擔任行政院長時，鄭文燦就是新聞局長，兩人本來就是長官部屬關係，但是傳鄭文燦可能接任閣揆，這對現任行政院長的蘇貞昌，情何以堪？蘇當然搬出蔡英文交代，也不忘讓鄭知道，老長官威嚴還在。

林佳龍還是有一定角色，畢竟軌道建設還是由交通部管轄，只是林佳龍先前為了觀光旅遊補貼錢快用光，飯店旅行社急著跳腳，蘇貞昌卻沒出手救援，有媒體就用了「蘇卡龍」來形容如此的尷尬，畢竟林佳龍因時代力量前主席徐永明案，整個「龍」氣整個弱下來。

不過，鄭文燦面對老長官蘇貞昌，當然懂得低頭陪笑；另面對交通主管機關的林佳龍，也始終維持笑容滿面，畢竟「龍燦之爭」階段已經過了。

(中時新聞網)