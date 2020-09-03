國道中山高新營段北上車道2日深夜發生一起車禍，轎車與小貨車碰撞，轎車上2名女子當場沒有生命跡象。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

國道中山高新營段北上車道2日深夜發生一起車禍，轎車與小貨車碰撞，轎車上2名女子當場沒有生命跡象。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

國道1號中山高台南新營北上290公里路段在2日深夜發生一起死亡車禍，1輛轎車與小貨車發生碰撞，造成轎車上2名女子當場失去生命跡象，目前送醫急救中，小貨車駕駛則是輕傷，詳細事故原因仍有待釐清。

2日深夜11時03分，南市消防局據報國道中山高新營北上路段發生一起車禍事故，占據內側車道，疑似有人受困，立刻派遣麻豆、下營、官田消防分隊前往救援，抵達現場時，發現轎車車體嚴重受損，車頭及車尾凹陷，駕駛及乘客困在車中，小貨車江姓駕駛則僅受輕傷，自行脫困。

消防人員緊急協助2名轎車中的婦女脫困，由於2人均無生命跡象，現場也立即實施CPR急救，並將2人分送柳營奇美醫院、衛福部新營醫院急救，江姓司機也送到柳營奇美醫院救治，警方也接手勘查並排除事故現場，在今天凌晨12時30分左右恢復北上路段暢通，詳細車禍原因有待國道第四警察大隊調查釐清。

(中時 )