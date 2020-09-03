伴隨大陸高淨值人群數量和資產規模的攀升，資金安全和財富傳承已成為很多人關注話題，相關需求也呈現井噴態勢，作為財富傳承工具的家族信託也迎來發展，當中財富管理行業特別是信託公司，普遍將家族信託業務作為當前戰略轉型的一項重點佈局。據中信登系統數據顯示，截至2020年第1季底，大陸的家族信託存續規模已突破1000億元人民幣大關。

據《經濟參考報》報導，隨著部分高淨值人群的事業逐步進入巔峰期和穩定期，財富傳承的需求開始集中顯現。而依據不同的需求，各家信託公司也不斷嘗試推出如類遺囑信託、現金＋保單類創新產品等業務，來個性化定制家族信託產品。

業內人士指出，從客戶需求端而言，保險是超高淨值客戶資產配置中最常見的大類資產之一，作為家族財富傳承工具，將保單納入家族信託無疑是超高淨值客戶的迫切需求之一。

據介紹，雖然大陸信託法第13條指出「設立遺囑信託，應當遵守繼承法關於遺囑的規定」，但在實踐中，由於通過遺囑來辦理財產過戶到信託存在很大不確定性，並且在委託人去世時，遺囑內財產是否按遺產處理均存在一定的爭議。

因此，大陸目前還沒有真正落地的遺囑信託。目前家族信託均是生前信託，也就是客戶生前將財產交付給信託，並約定好傳承分配安排。

(旺報 )