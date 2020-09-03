華星二班亞軍鄭心慈推出最新創作單曲〈無名花〉，唱的不僅是她在外奮鬥的心聲，也是與印尼籍母親徹夜深聊後的故事，鄭心慈為外籍新娘的母親寫下這首歌，在錄音時忍不住放聲大哭，「媽媽飄洋過海嫁來台灣後，不曾回過印尼老家一次。」直到她拿到星光第二名，才用獎金帶媽媽回印尼故鄉一趟，因為對母親持家的堅毅繼感佩又心疼，她特別爭取在〈無名花〉MV中放了跟媽媽的合照，希望可以表揚媽媽的偉大。

他在副歌裡唱著：「妳是一朵無名花，開在異鄉的土壤，飄洋過海只為一個家。」深藏媽媽遠離家鄉來異地生活的經歷，她並巧思在頭跟尾加入印尼詞，詞義是「願你能健康，心中有盼望，願你能平安，長伴在身旁。」這句短短的印尼文讓鄭心慈唱到淚流滿面，連製作人和錄音室也紅了眼眶。

鄭心慈現成為周興哲師妹，培訓三年多以來，不懈怠於創作，也必須離家發展，當〈無名花〉一出爐時，她第一時間隔著電話放給媽媽聽，媽媽倒是很冷靜，語氣裡充滿欣慰地對心慈說：「媽媽好想你！」讓她再度噴淚，抱著電話哭。

(中時 )