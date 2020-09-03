剛進入9月大陸5G手機市場開始彌漫濃厚硝煙。僅9月1日當天，低調多年的中興手機率先發佈行業首款搭載螢幕下攝像頭的5G新機，價格卻只要2000元＋（人民幣，下同）起步；而realme更是首次將5G新機價格下探到1000元以下，聲稱瞄準的是學生群體為代表的年輕人群。

在手機品牌積極調整的動作之下，IDC中國研究經理王希不認為今年整體市場的品牌格局會有太多變化。他說大陸國內市場上半年5G拉動平均價格抬升，也對部分中低端價位段需求造成一定抑制，下半年隨著更多平價5G產品進入市場，中低端或主流市場的需求有望得到一些釋放。

據《21世紀經濟報導》指出，這兩大品牌在近期的更大變動是來自高層的統籌方面。6月中興通訊宣佈委任努比亞總裁倪飛同時擔任中興通訊終端事業部總經理，全面負責中興通訊終端業務。

此外，作為realme的控股公司，歐加控股近日確認委任劉作虎擔任公司高級副總裁，全面負責產品規劃與體驗，其旗下三大獨立品牌分別為OPPO、一加和realme。不過公司強調劉作虎是一加創始人和CEO身份不變。

(旺報 )