黃路梓茵（Lulu）發行《29》專輯，1日晚間到Hit Fm聯播網「OH夜DJ」魏如萱節目探班，兩人一見面，Lulu就說：「一個月見到Waa四次，比我爸媽看到我的次數還多！」魏如萱也笑說：「真的，那今天真的不用聊天，好好聽歌吧！」Lulu大喊：「不行啦！該聊的還是要聊一下！」

Lulu推出新專輯《29》，魏如萱很訝異Lulu還沒滿30歲，因為Lulu感覺經驗豐富、歷練提到，第一次遇到魏如萱本人是在她上《大學生了沒》節目時候，那時候錄影主題是好聲音歌唱大賽，當時Lulu唱了魏如萱的〈買你〉，請來魏如萱當評審，魏如萱形容Lulu歌聲很像「軟膏」，還給了Lulu第一名。

Lulu說這是他人生第一個歌唱比賽得到第一名，很感謝當初魏如萱的肯定，魏如萱回想起來覺得兩人淵源真的很深！但Lulu一直有個疑問，為什麼魏如萱用「軟膏」形容她歌聲，這是她很想問的問題，魏如萱聽完笑說：「就是Lulu的歌聲跟軟膏一樣，身體只要不舒服或有傷口，塗了就好了，Lulu有撫慰、療癒人心的歌聲！」

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