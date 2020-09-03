外傳國民黨、民進黨及民眾黨都已在物色2022年地方首長選舉的人選，雙北市更是外界猜測的重點，也是各政黨的首要目標，其中，包括防疫有成的衛福部長陳時中、成功推動文化政策施行的文化部前部長鄭麗君及日前被總統蔡英文欽點，接任智庫副董事長的基隆市長林右昌，都是熱門人選，對此，台北市議員許淑華日前透露，北市需要像林右昌一樣可以跟中央直接溝通的市長候選人，並強調，自己會向黨中央推薦他出線。

基隆要塞司令官邸近期已修復完成，林右昌於2日邀同樣被猜測可能角逐的熱門人選鄭麗君前往對談時遭追問，是否角逐北市首長大位，對此，林右昌回應說，自己在古蹟內，只談文化不談政治，並且目前也沒想這麼多，自己現階段會先顧好本分，並「避談政治」，他認為，對基隆整個發展，還有好多事情要做，自己每天都在想哪邊能不能多做一點，就像中山一、二路全線拓寬完成通車，就是很開心的事，針對北市長的人選名單，他則說，距選舉還有很長時間，現場談文化不談政治。

有別於林右昌保守回應，鄭麗君則表示，林右昌把基隆看得見和看不見的建設，充分一起規劃、發展，她期待市長可以把經驗整理起來，未來一定可以在國際上和大家分享，她強調說，林右昌在治理基隆這座城市時，不僅喚回在地的歷史及光榮感，也替城市尋得未來發展方向，堪稱典範，並亮出豪語稱林右昌「不管未來做什麼職位，一定都可以做好」。

林右昌在五年前選基隆市長時，不僅得到在地民選市長選戰中，史上最高的得票數，也成功將藍綠意識根深蒂固的基隆成功翻轉，連帶將在地的基礎建設不斷增加，而市政滿意度更連年破新高，對此，林右昌目前仍回應說，自己目前專心市政、不做他想，但其文化治理的經驗，除了讓總統蔡英文及文化部長李永得、前部長鄭麗君都讚不絕口，更讓他躍升為黨內角逐2022台北市長的熱門人選。

(中時 )