美國能源資訊局（EIA）周三（2日）公布報告顯示，美國上周（截至8月28日為止）原油庫存大減940萬桶，不僅連續第六周下滑，亦高於分析師預期的減少120萬桶。

EIA數據顯示，上周汽油庫存減少約430萬桶，市場預期為減少470萬桶。至於蒸餾油上周庫存減少170萬桶，市場預期為減少90萬桶。

但根據美國石油學會 （American Petroleum Institute）周二公布數據顯示，美國上周原油庫存僅減少640萬桶。

(工商 )