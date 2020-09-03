美上周原油庫存大減 連六周下滑 06:582020/09/03 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國能源資訊局（EIA）周三（2日）公布報告顯示，美國上周（截至8月28日為止）原油庫存大減940萬桶，不僅連續第六周下滑，亦高於分析師預期的減少120萬桶。 EIA數據顯示，上周汽油庫存減少約430萬桶，市場預期為減少470萬桶。至於蒸餾油上周庫存減少170萬桶，市場預期為減少90萬桶。 但根據美國石油學會 （American Petroleum Institute）周二公布數據顯示，美國上周原油庫存僅減少640萬桶。 (工商 ) #原油庫存 #上周 #大減 #EIA #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 華為遭川普開槍後 陸廠竟搶進全球半導體前10 - 財經 川普贏得美總統大選機率飆升！ 外資提醒投資人做好準備 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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