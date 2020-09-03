據外電3日報導，義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）確診罹患新冠肺炎，目前正在家隔離當中，而這也凸顯該國疫情依然嚴峻的事實。

他的私人醫生表示，現年83歲的貝魯斯柯尼並未出現症狀，但由於他剛從疫情重災區薩丁尼亞島（Sardinia）結束假期返家，因此決定接受檢驗，因而發現感染到新冠肺炎病毒。截至3日為止，義大利新冠肺炎確診病例超過27萬人，死亡逾3.5萬人，屬於歐洲疫情嚴重的國家之一。

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