義大利疫情嚴峻 前總理貝魯斯柯尼也確診 08:562020/09/03 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據外電3日報導，義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）確診罹患新冠肺炎，目前正在家隔離當中，而這也凸顯該國疫情依然嚴峻的事實。 他的私人醫生表示，現年83歲的貝魯斯柯尼並未出現症狀，但由於他剛從疫情重災區薩丁尼亞島（Sardinia）結束假期返家，因此決定接受檢驗，因而發現感染到新冠肺炎病毒。截至3日為止，義大利新冠肺炎確診病例超過27萬人，死亡逾3.5萬人，屬於歐洲疫情嚴重的國家之一。 (工商 ) #貝魯斯柯尼 #嚴峻 #前總理 #義大利 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美確診破6百萬 半數州疫情反升溫 12:232020/09/01 國際 捷克參議院議長韋德齊訪立院 游錫堃：台捷是民主同盟國 10:492020/09/01 政治 美疫苗若在大選前問世…… 專家：標普500年底站上3,900 04:102020/09/01 全球財經 數位化確立 科技基金強漲表態 04:102020/09/01 投資理財 港確診回落個位數 普篩找感染源 04:102020/09/01 話題觀察 南科推精準健康照護 鎖定後疫情時代 10:352020/09/01 財經 賓士喜獲亞馬遜電動貨車大單 04:102020/09/01 全球財經 疫情衝擊 德國擬下修明年經濟成長預測 08:032020/09/01 財經 先搶先贏 加國預訂Novavax、嬌生新冠疫苗 08:032020/09/01 財經 勞動基金單月大賺1780億元 疫情後收益率轉正值 10:452020/09/01 政治 國際熱門新聞 川普遭爆一連串中風 彭斯擬暫時接任總統 - 國際 影》煮燉肉煮到弟弟棒狀物 美大媽驚嚇報警 - 國際 親兄弟輪流睡嫂子 狂生11小孩「不知爸爸是誰」 - 國際 熟女教師偷吃15歲鮮肉 私傳裸照傳翻校園 - 國際 金與正失勢？韓媒爆：她已消失鏡頭前1個月 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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