美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天宣布，美方決定要求駐美資深大陸外交官，未來進入美國校園或與地方政府官員見面前，必須獲得美方許可。繼日前剛宣布美國總統川普慎重考慮限制大陸學生及研究員赴美後，美國務院又宣布新作法，預期將會引發新一波美中外交戰，讓雙邊關係更加惡化。

根據中央社，蓬佩奧今天表示，陸方長年對北京美國外交人員設下重大障礙，透過不透明審批制度，阻礙美外交人員執行日常業務、參與活動，或與大陸人士安排會面與交流等。為了反制，未來駐美資深大陸外交人員若要造訪大學校園，或是與地方政府官員見面，皆須獲得美方許可；由中國使館或領事館在使館外舉辦的文化活動，若有超過50人參加，也須獲得美方許可。

此外，美方也將採取作為，確保陸方所有使館及領事館的社群媒體帳號，將被適當標示成大陸政府帳號。

美國國務院去年10月曾下令，陸駐美外交人員須報備與美政府、學術或研究人員的會面，陸方當時也予以反制做出相同要求。國務院今天新作法預期將會引發新一波美中外交戰，讓雙邊關係更加惡化。

(中時新聞網)