義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的員工今天發布聲明表示，貝魯斯柯尼確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），現正在家隔離。

路透社報導，聲明指出，83歲的貝魯斯柯尼會待在阿爾科雷（Arcore）的住家繼續工作。阿爾科雷位於米蘭（Milan）附近。

義大利預計9月舉行地方選舉。這份聲明表示，貝魯斯柯尼將為同黨候選人的造勢活動貢獻己力。

(中央社)