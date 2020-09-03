義大利前總理貝魯斯柯尼 確診武漢肺炎 06:022020/09/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 義大利前總理貝魯斯柯尼(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的員工今天發布聲明表示，貝魯斯柯尼確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），現正在家隔離。 路透社報導，聲明指出，83歲的貝魯斯柯尼會待在阿爾科雷（Arcore）的住家繼續工作。阿爾科雷位於米蘭（Milan）附近。 義大利預計9月舉行地方選舉。這份聲明表示，貝魯斯柯尼將為同黨候選人的造勢活動貢獻己力。 (中央社) #貝魯斯柯尼 #義大利 #聲明 #前總理 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 川普遭爆一連串中風 彭斯擬暫時接任總統 - 國際 熟女教師偷吃15歲鮮肉 私傳裸照傳翻校園 - 國際 臉書推特指證 俄再出手助川普 - 國際大事 - 中國時報 親兄弟輪流睡嫂子 狂生11小孩「不知爸爸是誰」 - 國際 人妻與閨蜜閒聊性愛嘿咻 竟慘遭老公無理由暴打3天 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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