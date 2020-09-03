長相甜美是個優勢，卻常成為刻板印象。

14歲出道當偶像，當年的劉品言甜美無敵，

今年剛滿32歲，外貌還是走這路線，

但別被表象給騙了，藏在她性格中的強悍與韌性，

雖沒帶刺含針、卻也讓人難以攻破。

「我的家庭就只有我和媽媽住在一起，我媽照顧我滿不容易的，把我拉拔長大，而且她不是一個太厲害的媽媽，所以開始出來工作後，我就發現其實我比較報喜不報憂，因為我向她講了一些她會煩惱的事，媽媽的情緒反而會大大超過這件事，所以我變得不太會跟她講我的煩惱，就會變得更能忍。」

直到年紀漸長，媽媽也跟著一起成熟了，母女倆的話題才更多、更廣，劉品言形容兩人關係比較像是「夫妻」，自己像是要照顧另一半的「老公」。媽媽的個性造就女兒的韌性，位置顛倒，劉品言嘴巴裡沒有說出「苦」這個字，笑笑的、淡淡的，好像時間才走了一轉眼而已，那些過去的事情沒有多重要，所以就都算了吧。

「我的人生中其實有好多事情，都是打掉重來的，我也不怕重新來過，不管是塑造角色，或是我生命裡的起起伏伏，我都有這個能耐撐起來，我是一個很能忍的人，但我不常說出口。」

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(中時新聞網)