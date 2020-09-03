年紀輕輕就出道，加上跟媽媽相依為命，劉品言的人生有種很少人能體會到的高低，她自己都說了：「我的人生中其實有好多事情，都是打掉重來的，我也不怕重新來過，不管是塑造角色，或是我生命裡的起起伏伏，我都有這個能耐撐起來，我是一個很能忍的人，但我不常說出口。」

劉品言口中的「起起伏伏」是沒在客氣的，還沒成年就當上偶像、變明星，出唱片、跑宣傳像是被捧在手掌心，但私生活不管學業或感情，當年也都被媒體挖出來，連准考證都被刊登、證件號碼也沒打上馬賽克。在當年，藝人個資還沒那麼受尊重，年紀輕輕的劉品言能怎麼辦？就只能吞了。而這當中最讓她困擾的，就是媒體「關心」了她好多年的體重，不知道從何時開始，只要訪問劉品言，一定都會問「妳今天幾公斤？」她也就真的乖乖回答。

「這些不斷的炒作，我覺得壓力很大，因為我真心不明白這些東西跟你們有什麼關係？我的公斤數跟我表現有成正比嗎？還是說我胖的時候就會表現不好嗎？那為什麼我要為了你們來做這件事（減肥）呢？那個壓力的起伏和我身體的變化，是我印象最深刻的，但當時我分不出來那個叫做壓力，我不知道這是我某一個不舒服的來源。」

獅子座的個性就是不服輸，輸了可能會趴在地上一陣子，但終究會爬起來。體重話題讓劉品言感到困擾，其實她從小到大的觀念都是「胖或瘦都好看」，所以當某天她決定再也不管體重的時候，反而用另一種方式新生，透過運動追求健康，更坦白對媒體說「（體重）這題我不回答了。」

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(中時新聞網)