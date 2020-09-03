劉品言透露四、五年前，她經歷了一場失戀，隨之而來的挫敗與無力感，不只感情，連工作也被影響，看不到自己的未來在哪裡，乾脆先讓自己安靜下來。

整整一年的時間，看書、思考、運動，「我終於靜下心來，回頭看看自己要什麼的時候，我才開始比較愛自己，因為在這個過程中，才體會到自己走過來的經歷有多少，因為這些事，妳才會更愛妳自己，才發現『妳真的好厲害，妳應該好好珍惜自己』，自信心和能耐這樣不斷重新疊起來之後，才可以抬頭挺胸。」

「我真心地找到一個喜歡自己的方式，就是因為我自己夠健康，所以才可以回頭來面對這件事情，也加上現在的社會風氣，大家對外表的審美觀又更多元化了，這個時候、這個時期，我覺得比以前健康很多。」

這種「愛自己」的心境，不只反映在劉品言的健康及體態上，工作也漸漸朝自己想要的方向走，以前角色都是傻白甜、嬌滴滴、遇到霸道男主角……。強者如劉品言，現在寧可灰頭土臉，去搞定一個跟自己毫無關聯的角色；站上舞台唱歌跳舞、受粉絲擁戴，都已經是過去式，過去那個閃閃發光的自己，曾經有過、知足、當成回憶。

「差不多二十歲出頭，我才意識到原來我對演戲這件事，有更高的敏感度，而且我也願意為了這件事情不斷吃苦，吃苦到老我都願意。在我自己的工作中，深深感覺到我對於人的敏感度、情緒的敏感度比別人高，我發現我把這些強項放在演戲上面，更有機會讓大家看到我。」

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(中時新聞網)