有不少當過偶像的藝人，開始接觸演戲(認真的那種) ，然後愛上、專注、沉醉、就真的成了一個「演員」，曾經是美少女團體，劉品言其實也才三十出頭歲，該經歷的演藝工作都經歷過了，果不其然，也是走到了「演員」這個位置，而且還不想走了。

「差不多二十歲出頭，我才意識到原來我對演戲這件事，有更高的敏感度，而且我也願意為了這件事情不斷吃苦，吃苦到老我都願意。在我自己的工作中，深深感覺到我對於人的敏感度、情緒的敏感度比別人高，我發現我把這些強項放在演戲上面，更有機會讓大家看到我。」

這幾年來，劉品言確實用她的作品，在實踐這個自我認同感，演出電視劇《含苞欲墜的每一天》拿下金鐘獎女配角獎，之後她挑選的角色慢慢朝向「跟我比起來很有趣的，或是我很想挑戰的」方向走。像是在最近暴紅的夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，劉品言扮的虛榮惡媳討論度超高，但其實她算是客串性質，反客為主變成亮點，然後下部作品，劉品言又預告自己是演一位酒店小姐，什麼都想演、可以辦得到。

「現在才是我想過的生活，以前會一直認為『我可以啊，我為什麼辦不到？我為什麼不行？』但現在才發覺，那樣子都不是妳最初的本性，妳要真的經歷過好多事情之後，才會真的知道自己喜歡、不喜歡什麼，這是我這幾年最大的功課。」過去的經歷造就現在的自己，不想被牽著走、不想被往下扯，甜美的母獅子，總是有讓人折服的強悍。

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(中時新聞網)