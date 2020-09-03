今年第10號颱風「海神」今（3日）凌晨2時增強為中度颱風，最快明天（4日）晚間有機會發展為強烈颱風。氣象專家吳德榮預估，海神有挑戰今年以來最強颱、成為今年第一個強颱的潛力。

氣象局今天對台南市、高雄市和屏東縣發布大雨特報(氣象局)

氣象局今天針對台南、高雄、屏東發布大雨特報，受低壓帶影響，易有短時強降雨，南部地區有局部大雨發生機率，請民眾注意雷擊及強陣風。今、明兩天全台天氣不穩定，中午過後對流旺盛，局部地區也有大雨甚至雷雨。

根據氣象局觀測，海神今晨2時的中心位置在台北東南東方1920公里海面上，以每小時18公里速度向西北西行進，近中心最大風速每秒35公尺（每小時126公里），相當於12級風；瞬間最大陣風每秒45公尺（每小時162公里），相當於14級風；7級風暴風半徑160公里、10級風暴風半徑45公里。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，海神由於通過海洋熱含量高的海域，所以快速增強，未來有成為今年第一個強烈颱風的潛力。他指出，9號颱風梅莎登陸南韓後，已明顯減弱；海神未來向西北西轉北北西逐漸加速，周日（6日）暴風圈將掃過日本九州一帶，下周再度侵襲朝鮮半島。

吳德榮說，5天內連續兩個大颱風，幾乎以相同路徑北上，對極少有兇猛颱風登陸的南韓來說，恐怕釀成嚴重災情。

(中時新聞網)