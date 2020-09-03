小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（3日）新聞重點。

【1】美國發布2020中國軍力發展報告 陸擁200枚核彈頭 10年內將變400枚

美國國防部1日向國會提交年度《中國軍事與安全態勢發展報告2020》，指大陸海軍已是全球規模最大。估計10年內，大陸擁有的核彈頭數量將翻倍，從目前的200枚增長到400枚。大陸在包括造船、陸基導彈以及綜合防空系統等關鍵領域的水準，已追上甚至超越美國。

【2】美六項保證 蔡稱支持台海現狀

美國務院日前解密兩則與對台軍售有關電報，明列對台《六項保證》，蔡英文總統昨表示，美方強調這六項保證是對台政策的重要基礎，國務院的公布與宣示，意味著對台政策更清晰明確。

【3】新護照縮國號 藍諷綠格局狹隘

行政院公布新版護照封面，國民黨昨表示，行政院將「REPUBLIC OF CHINA」縮小到國徽「裝飾圖案」，令人難以察覺，這種改版方式，對民眾出國便利性、甚至對台灣的國際地位沒有幫助，反衍生自我矮化爭議，凸顯民進黨執政格局的狹隘！

【4】羅育祥舊案未羈押 院檢互嗆

「保全版李宗瑞」羅育祥昨遭羈押，同時他先前下藥性侵2名國中少女案，判刑10年，因逾期未上訴，全案確定，也將發監，台北地檢署將通知雄檢擇期發監。然而，這起誘拐案，為了判刑前沒羈押，是否間接導致少女險遇害的爭議，意外引發台北院檢雙方口水戰。

【5】狼師畸戀10歲童 親抱摸腿進家門

狼師再現！北市中正區某明星國小，有名男老師被指控，畸戀4年級10歲女童，不時帶著女童到外縣市出遊，甚至在租屋處親親抱抱、撫摸大腿內側，過程長達4年。女童如今已讀國中，爸爸得知氣炸，痛批為人師表竟搞師生戀，質疑受害不只1人，要求永久禁聘，擴大調查。

(中時新聞網)