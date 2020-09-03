臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「鋼鐵俠徐正文」）

行政院昨日（2）舉行記者會，公布新版護照封面，放大英文「TAIWAN」字樣，國徽外圈則加上縮小版英文全名「REPUBLIC OF CHINA」標示，引發正反兩極評價。長期力挺前高雄市長韓國瑜的國民黨第20屆中央委員「鋼鐵俠」徐正文痛批，改護照難道比全國普篩重要？認為政府此舉是在浪費公帑。

臉書粉絲專頁「鋼鐵俠徐正文」昨發文道：「大家評評理，這樣改護照有什麼用？全國普篩八億捨不得！這樣改變我們的護照就會在國際上有地位嗎？改一個護照幾個億沒有了囉！咱們的政府真的好有錢。」

文章一出，獲得超過750個讚、近200則留言與數十次分享。網友紛紛回應：「」、「這種政府真是了然，一天到晚改東改西，油水看來不少，好不容易發個3倍券，結果又來個91新制上路。大家小心點，吃進來的沒多少，吐出去卻會更多」、「老百姓的身體健康8億元不肯花，寧願花26億玩護照，字體忽大忽小改的四不像」、「幸好我剛換，要好好保留手邊這本護照了」、「護照把TAIWAN字放大，那然後呢？老是在這種枝微末節的事情打轉，浪費納稅人的錢」。

此外，也有網友認為：「其實改什麼我都無所謂，重點是要飛的出去，世界各地也接受才是吧？飛不出去，世界各地不認同，就算整個改成美金，台幣圖案也沒用啊！還不是廢紙一本」、「國家問題一堆，能源、教育、少子化、年輕人低薪、房價高漲、產業缺工、台灣競爭力，是越來越薄弱了，政府不思考解決這些問題，每天搞意識形態，台灣真的沒救了」。

(中時新聞網)