美豬爭議持續延燒，昨（2）日總統蔡英文親上火線滅火，強調沒有「交換說」，是基於經濟利益並符合總體戰略目標，且採取科學證據的國際標準。對於美豬風暴，桃園市議員王浩宇認為，美豬在台灣毫無競爭力，並預測1年後美豬在台灣的影響。

王浩宇在臉書指出，台灣在2002年加入WTO後就已經開放進口各國豬肉，包含美國豬肉，這是台灣加入WTO的義務，但時間已經證明，美國豬肉在台灣毫無競爭力。

2002年開放進口後，美豬比例逐年下降，目前僅佔總消費量的1.23%，除口感之外，美豬進口到台灣的價格大約是每公斤78.9元，遠高於加拿大豬肉的61.3元，而使用萊克多巴胺的美豬價格，更是遠遠高過出口均不含萊劑的加拿大豬，在口感跟價格上根本毫無競爭力。

王浩宇說，大家擔心加工業會使用含有瘦肉精的美豬或內臟，但若真的要使用便宜的進口豬，為何不買更便宜的加拿大豬？反而要選較貴的美豬、萊豬？所以這個狀況根本不會發生，是假議題。

對此，王浩宇預測，1年後台灣的美豬的占比還是會很低，萊豬很難被台灣人接受，而大家擔心的事情全部都不會發生。

＃瘦肉精美豬... 由王浩宇發佈於 2020年9月2日 星期三

(中時新聞網)