交通部觀光局長張錫聰2日偕同台灣觀光協會會長葉菊蘭，與日本岐阜縣知事古田肇進行線上三方會談，就未來雙方合作交流等交換意見，盼在邊境開放旅遊重啟後，即能加速恢復日本來台市場規模。

觀光局表示，此次為續6月30日與日本三重縣知事鈴木英敬、8月18日與香川縣知事濱田惠造後，台日雙方第3次舉辦線上會談，盼藉此維繫日本關注台灣觀光熱度，並及早部署疫後振興來台旅遊市場。

台灣與日本互為國際旅遊市場重要夥伴，去年互訪達708萬人次、居全球市場之冠。觀光局為推進「台日共好、共創雙贏」目標，多年來積極與日本各地方政府互動交流，鼓勵青年學子來台教育旅行，以新世代交流維持雙方緊密合作關係與永續發展。

位於日本中部地區的岐阜縣人口約200萬人，台灣民眾最喜歡的白川鄉合掌村及高山市即位於該縣。而岐阜縣美濃市曾以名列世界無形文化遺產的日本美濃和紙燈，連2年參加2018年嘉義燈會與2019年屏東燈會，深獲好評。

古田肇表示，此次為岐阜縣縣首次與國外觀光局進行線上會談，除感謝台灣在疫情期間贈送1萬個口罩，也再次提及311東日本大地震後，因台灣民眾的造訪，使該縣外國旅客於隔年呈現V字回復，期盼疫情趨緩後能早日恢復雙向往來。

張錫聰表示，今年雙方面對面交流雖受疫情影響，但科技的進步仍可傳遞問候與關心。透過此次會談，期盼邊境開放後岐阜縣民能將台灣列為首選旅遊目的地，並同時邀請來台參加「2021台灣燈會in新竹」，未來能持續深化觀光與教育等多面向合作。

葉菊蘭則表示，期盼疫情趕快遠離，讓岐阜縣朋友能來台體驗各種美好，未來交流更加緊密，使兩國人民能更深入了解彼此。她指出，ITF台北國際旅展4天展期有來自全球60多國參展，吸引超過38萬人次台灣民眾前往參觀，是認識岐阜縣的最佳平台。

觀光局指出，7月中已召開「2020駐外辦事處行銷推廣研討線上會議」，積極落實各項數位、網路宣傳與行銷工作，持續提升台灣觀光品牌與資源曝光度。今後將持續配合CDC防疫政策調整國際入境旅遊推廣期程，盼在邊境開放旅遊重啟後力拓國際客源市場。

(時報資訊)