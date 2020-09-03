總統蔡英文正式宣布開放瘦肉精美豬進口後，引發各界爭論，美豬變成了政治豬，藍綠攻守易位，不少人也擔憂養豬戶將受到最大衝擊。對此，名嘴羅友志在臉書指出，過去因白菜議題被雲林縣長張麗善嚇過一次，這次美豬議題她也很認真，忍不住大讚她「我最欣賞的藍營首長」。

雲林縣長張麗善日前舉辦「捍衛豬農權益及人民健康，反對瘦肉精美豬進口」說明會，強調堅決反對美豬進口，呼籲中央切勿犧牲養豬農的權益及消費者的健康，縣府堅持豬肉瘦肉精零檢出，未來會依《食品安全衛生管理自治條例》規定，對違者祭出重罰。

羅友志在直播中提到，在2018年有一集政論節目要講到雲林白菜，那時候他自己習慣會去找當事人或是了解相關政策才會講出來，那天就想說應該要做功課，結果經過聯繫相關辦公室回應市場機制、配送等政策，自己很好奇接電話的人的身分，結果竟然是張麗善自己親回，沒看稿，講快半小時，只是一顆白菜，有沒有看過這麼認真縣長？可見她對這東西有多熟，熟到琅琅上口。

羅友志忍不住說，可見張麗善有多熟，她還不是種菜出身，一顆白菜可以從種子講到特性、台灣用途、雲林怎種、貴的原因是什麼，這就是張麗善，你說認不認真？講豬肉議題也不用讀稿、也不用低頭看資料，對雲林豬肉、豬農熟到不行，這才叫縣長，這種才叫真正父母官，「白菜嚇過我一次，這次美豬議題也是一路一直講，代表她很認真」。

另外，針對美豬進口，國民黨則是籲縣市政府自訂食安自治條例，抵制瘦肉精美國豬，包括新北、花蓮、嘉義縣市、台東、金門等藍營縣市，都將針對瘦肉精提出新的自治規則或是增訂罰則，確保大家都是吃到健康的國產豬。

(中時新聞網)