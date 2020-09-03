在食安疑慮未解的情況下，民進黨政府突襲宣布瘦肉精美豬解禁，現在真相逐漸浮現，含萊克多巴胺的豬肉不會輸入大陸，衛福部長陳時中首度透露，規畫讓美豬「全豬」進來。前國健署長邱淑媞憂心，萊劑豬解禁衝擊非常大，我們被迫變成食安三等公民，認不清市面上哪裡生產的是安全豬肉，政府真的好狠。

邱淑媞日前在臉書發文說，瘦肉精美豬解禁對台灣的衝擊有多大？非常大！她舉3點告訴國人，這項政策不僅錯很大且狠，還令人想不透，錯誤的政策真的比貪汙更可怕。

政府說，使用瘦肉精是國際標準、國際趨勢，全世界都這麼做嗎？邱淑媞指出，事實上，即使有Codex投票勉強通過的容許標準，絕大多數(160多個)國家，都仍維持不開放使用的政策。 就連美國， 最大的幾家業者，近來也紛紛宣布停用瘦肉精。這些不用瘦肉精的豬肉，是要賣給對岸--中國大陸的 (中國大陸是全世界160多個維持禁用瘦肉精的國家之一)。 而蔡政府同意美方把瘦肉精豬肉賣給台灣，使得美、中、台三方在給予國民的食安標準上，中國大陸是一等公民、美國人是二等公民，而生活在台灣的你、我則成了 「三等公民」。媒體昨(2)日問陳時中，美豬是開放哪些部位開放，他首度表示將朝全豬規畫開放。

產地標示，救得了我們嗎？邱淑媞認為，像水餃、漢堡、肉丸、便當、小吃攤…, 這些根本無從標示或判定豬肉產地。但，還有更糟的！農委會已經在8/28公告將要允許萊克多巴胺進口。這是否是全面開放台灣使用萊克多巴胺飼養豬牛的前奏？不然，進口做什麼？(註，農委會日已緊急撤回此修正公告)

邱淑媞說，目前的動物用藥殘留標準，已容許牛肉檢出萊克多巴胺；現在要開放含培林的美豬進口，勢必也要公告擴大到容許豬肉檢出。藥物可以輸入、牛肉豬肉可以檢出，台灣是否即將堂堂加入全世界20多個容許使用的國家之列了？

邱淑媞痛心的說，政府告訴你說全球大家都這樣，事實是，全世界絕大多數國家(160多個)都還禁用。 台灣，是否選擇將加入那少數的一方？！美國使用，可以強迫台灣接受，但請問，若台灣使用，能強迫誰接受？沒有。只有你我以及我們的子子孫孫，這一群三等公民被迫接受。而且，到時恐怕再也認不清到底市面上哪裡生產的是安全豬肉。好狠！

政府自宮，到底為哪樁？這是外界最想知道的謎點，邱淑媞猜測，會不會正因為美國有業者不用瘦肉精了，所以更急著逼迫台灣，不僅要吃美國的瘦肉精豬肉，而且，也要開放進口萊克多巴胺？這是不是想一來彌補其國內減少的使用量，二來讓你不能與之競爭亞洲市場？農委會絕對有必要說清楚！

邱淑媞不解，政府執意要全面犧牲國民健康與豬農生路，到底想換甚麼？人財兩失、底牌出盡，除了欺負自己人，還能幹嗎？川普還在放話，所以後面還不知要敗掉多少！也怪不得要準備100億又100億的基金了。我們全民到底要為這樣的政府添多少還不清的債給後代子孫？錯誤的政策，真的比貪汙更可怕。

(中時新聞網)