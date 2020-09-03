京城銀（2809）因匯損增加及金融資產評價收益減少，2020年8月自結稅後獲利「雙降」至4.45億元、每股盈餘（EPS）0.4元，但仍持穩今年來高檔，且利息淨收益穩健「雙升」。因比較基期較低，累計前8月稅後淨利30.01億元、年增達81.62％，每股盈餘2.68元。

京城銀8月自結淨收益6.95億元，月減36.45％、年減1.59％。稅前淨利4.85億元，月減20.64％、年增7.24％。稅後淨利4.45億元，月減21.67％、年減0.23％。稅前每股盈餘0.43元、稅後每股盈餘0.4元，低於7月0.55元、0.51元，但優於去年同期0.4元、0.39元。

其中，京城銀8月自結利息淨收益4.54億元，月增0.96％、年增達16.07％，但手續費淨收益1.19億元，月減14.79％、年減7.24％。其他收益1.22億元，月減75.82％、年減34.7％，主因匯損增加及金融資產評價利益減少。

累計京城銀前8月自結淨收益52.27億元、年減10.69％。但因去年同期認列大同旗下綠能25.1億元呆帳，使稅前淨利35億元、年增達82.82％，稅後淨利30.01億元、年增達81.62％，稅前每股盈餘3.12元、稅後每股盈餘2.68元，優於去年同期1.68元、1.45元。

其中，京城銀前8月自結利息淨收益33.99億元、年增8.28％，維持穩健成長，手續費淨收益12.7億元、微減0.09％，僅其他收益5.57億元、年減達61.34％，主因匯兌明顯由盈轉虧，以及認列金融資產減損影響。

京城銀表示，台灣疫情雖控管良好，但國際疫情持續延燒、不能掉以輕心。京城銀維持審慎態度面對經濟情勢變化，積極強化全行財務結構，截至8月底逾放比0.01％、逾放覆蓋率11165.66％、全體放款覆蓋率1.5％，維持一貫高資產品質表現。

展望本季，京城銀指出，根據央行最新公布統計數據，第二季國銀存放款平均利率分別為0.44％和1.66％，雙創歷史新低，存放利差縮小至1.22個百分點、創近12年最小紀錄，主要反應央行3月降息1碼及低利紓困貸款影響。

由於國際疫情尚未止歇，政府將再推紓困3.0，京城銀預期國銀第三季存放利差不易出現明顯回升。不過，京城銀將持續耕耘利基型客戶，且受惠美元利率可望維持低檔，對銀行淨利差應能產生正面助益，進而維持優於同業的利差水準。

(時報資訊)