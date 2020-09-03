行政院長蘇貞昌2日下午接見捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）參訪團，並以前晚親自購買的捷克啤酒待客。蘇貞昌表示，期盼雙方未來可再增進觀光旅遊、台商投資、語言學習等交流機會，多方面增加雙方在國際的空間及多方面的合作。

蘇貞昌指出，捷克歷史悠久、文化深遠、風景優美，十幾年前曾與妻子赴捷克參觀旅遊，讓他印象深刻。近2年赴捷克訪問、旅遊的台灣民眾超過18萬人次，且在台灣超商就能買到捷克生產的啤酒，可見台灣人民對捷克的印象好，且捷克的影響力也很大。

蘇貞昌表示，台灣1年有1700萬人次出國旅遊，還有很大的發展空間，相信台灣民眾未來會更有興趣至捷克遊玩。同時，捷克也是台灣在歐盟的投資重鎮，台灣在捷克各方面投資約10幾億美元、創造1萬多個中高階就業機會。

而此次捷克參議院議長韋德齊率團訪問成功，亦會鼓勵我國廠商到捷克投資。蘇貞昌指出，捷克參議院通過我國與捷克避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定，相信在明年1月實施後，對台灣廠商赴捷克投資是更大的鼓勵、更好的機會。

蘇貞昌也感謝捷克參議院及各界，過去2年大力支持台灣加入世界衛生組織（WHO），希望透過兩國合作，多方面增加雙方在國際的空間及多方面的合作。同時也致贈韋德齊議長台灣系列–桃花源木雕，議長則致贈捷克共和國參議院紀念牌及水晶玻璃工藝品。

蘇貞昌表示，台灣是個美麗的地方，人民善良、友善，對國際交流都很熱情，無論是首次參訪台灣的訪問團成員，或與台灣有較多接觸機會的布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib），都希望訪賓對台灣的好天氣及熱情的人民能留下好印象。

而擔當此次捷克參訪團隨團翻譯的石美（Natalie Tumova）女士，過去曾在台灣學習語言。蘇貞昌請外交部及教育部多提供機會，給捷克的優秀人才到台灣學習語言及取得學位，相信必定能更了解台灣，並增進雙方更多友誼。

(時報資訊)