小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（3日）財經重點。

【1】台股不貴 谷月涵喊進

「台灣先生」寬量國際（QIC）策略長谷月涵（Peter Kurz）喊買台股，理由是「台股不貴」，又有近4％的現金股利殖利率作下檔保護，有望受惠資金外溢效果。

【2】友達：面板旺兩年

友達董事長彭双浪2日表示，宅經濟效應使得面板供應吃緊，「現在客戶天天催貨」，公司全力投入生產，第二季起產能拉到滿載，預期一直到明年產能都會拉到最大，以滿足客戶需求。此外，市場持續供不應求，價格也是正向發展。他也看好面板谷底已過，市場需求增加，又少有新增產能，預期未來1、2年面板供需都稱平穩。

【3】聯發科跌夠了？瑞信升評

聯發科自遭逢美國祭出的華為新禁令重擊以來，股價大跌近二成，反應未來恐無華為挹注的利空，惟瑞信證券最新報告指出，基於聯發科掌握5G大商機、非智慧機成長型產品動能，且股價明顯修正，重新將投資評等升至「優於大盤」，給予720元目標價。

【4】9月大瘦身 14檔減資股登場

今年因疫情導致多個產業秩序遭到重整，部分個股也趁勢轉型，或辦理減彌補虧損或現金減資，9月包括茂迪（6244）、中電（1611）等14檔個股將以瘦身後的新樣貌華麗亮相，對個股股價形成正面助益。

【5】壽險增資限現金 禁用不動產

壽險公司大股東若握有大量不動產，是否可用來增資？金管會主委黃天牧2日明白訂下「原則」，即「不希望用這種方式處理，保險業增資就是用現金（增資）」。過去曾有遠雄人壽、宏泰人壽大股東曾以其持有的不動產作價，完成增資，成功解除財務指標不足的危機，但金管會目前傾向不再核准此種增資模式。

(中時新聞網)