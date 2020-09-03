儘管剛在首輪搶七大戰不敵金塊慘遭淘汰，爵士明星射手米契爾接下來可望荷包滿滿，因為《Yahoo Sports》資深記者海恩斯3日爆料，爵士將於今年10月中旬自由球員市場一開放，就跟米契爾完成頂薪提前續約，合約破億美元不成問題。

米契爾在今年季後賽首輪，跟金塊射手賈瑪莫瑞上演驚人互飆秀，米契爾雖拿場均36.3分、5.0籃板及4.9助攻，仍然逃不掉飲恨淘汰命運，他在昨天賽後表示，「我會馬上回去工作與訓練，我們還沒有結束，猶他爵士絕對還沒有結束。」

也難怪米契爾被淘汰的心情這麼差，畢竟爵士從3比1聽牌領先，接著連輸3場遭到淘汰，不過他跟賈瑪莫瑞之間英雄惜英雄的情誼，卻被湖人後衛丹尼格林爆了出來，「我在酒店看到米契爾與莫瑞聊天，很開心看到他們加深彼此情誼。」

看到米契爾即將跟爵士完成頂薪續約，不少NBA球員也都替他感到開心，灰熊前鋒傑倫傑克生發推表示，「毫無疑問！」湖人前鋒庫茲瑪也分享，「表現真的太棒了，兄弟！」接下來就看爵士除了續約米契爾，是否還有其他補強動作出現。

(中時 )