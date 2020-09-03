蔡英文總統8月28日宣布開放瘦肉精美豬跟30月齡以上的美牛進口，引發各界譁然，卻也出現批評國民黨的聲浪。對此，資深媒體人黃暐瀚昨列出四大質疑之處一一解釋，並直言用謊言「愛台灣」，絕對不會讓台灣更好。

黃暐瀚在臉書指出，愛台灣，人人可以，但用謊言「愛台灣」，絕對不會讓台灣更好。首先他指出，含瘦肉精的美牛，是馬英九開放的沒錯。2012年7月25日，馬政府同意瘦肉精含量10ppb以下的牛肉，進口台灣，但民進黨、台聯跟親民黨立委，全部投下「反對票」。

第二大質疑為，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌以及民進黨，原本反對美豬美牛含瘦肉精，但2012年7月5日國際食品法典委員會Codex通過10ppb殘留標準之後，就同意國際標準了？黃說「錯」。Codex訂出標準後，同年的7月25日，民進黨仍投票反對含瘦肉精美牛進口台灣，2013年傳出含瘦肉精美豬也可能會來，時任雲林縣長的李進勇與立委劉建國，開記者會批評「美豬進口、總統下台」！2016年蔡總統勝選，準農委會主委曹啟鴻受說沒能耐擋美豬（含瘦肉精），之後社會譁然，各地方政府不分藍綠，紛紛訂定食品衛生管理條例，「禁止豬肉含瘦肉精」，也就是所謂的「零檢出」。結論為，蔡總統民進黨2012年之前，不分牛豬，一致反對使用「瘦肉精」。2012之後，被動接受美牛可以殘留10ppb的標準，但並未同意「美豬」可含瘦肉精。「牛與豬，狀況不同」。

至於第三大質疑，馬英九自己吃美豬，還拍「治國周記」宣導「美豬好吃」，現在卻「扯後腿」反對含瘦肉精美豬？黃說「錯」。拍治國週記的時間是2009年10月。當時中南部受八八風災侵襲，經濟、觀光、農業受到嚴重衝擊，馬為幫屏東地方產業，拍治國周記，推廣屏東的豬腳、紅豆、洋蔥、蓮霧，因為想起留學美國時期，窮學生買不起牛排，所以只好退而求其次，買美國人不吃的內臟與豬腳，滷成美味，一週一次，打打牙祭。馬英九去美國留學的時間，是1974年，1977年在紐約結婚，1981年回台灣，到總統府第一局工作。美國FDA是1999年，才開始同意畜產業使用瘦肉精，馬英九如何於1974年到1981年間，能吃到含瘦肉精的美豬？就算馬在美國真的吃到，關台灣人什麼事？馬英九吃，台灣人就要吃？何況馬根本沒吃過。他說網友也許不查或不懂，轉傳這樣的「打臉證據」，叫做無知！明明知道差別，還故意散佈錯誤訊息的人，那就是黑心了。

第四個質疑為，共產黨早就吃一堆含瘦肉精的美豬，國民黨怕什麼？黃說「錯」。他說這就是這次含瘦肉精的美豬輸台，最大的悲哀。因豬瘟問題，大陸這兩年比往年購買更多的「美豬」，這是事實。但賣到大陸的美國牛豬肉品，都是「不含瘦肉精」的。黃也表示，就算大陸吃「含瘦肉精的美豬」，跟台灣有什麼關係？「對岸吃，我們就得跟著吃嗎？何況，對岸根本沒吃」。

黃暐瀚總結後表示，台灣與美國關係史上最好，結果台灣吃「含瘦肉精的美豬」；中國與美國關係史上最壞或說最緊張，然後他們吃的美豬美牛，都不含瘦肉精，「我是不是誤會了什麼？」他直言，愛台灣，沒問題，但不要用謊言來愛！謊言，不會讓台灣更好，更進步。

(中時新聞網)