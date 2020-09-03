高雄少女遭羅育祥囚禁66小時，遭警方尋獲時，被發現只有在兩坪大小的夾層內。而有著「保全界李宗瑞」的羅育祥曾於2018年5月連續下藥性侵兩名國中少女，今年7月被判刑10年，豈知，近日又略誘高雄14歲少女，整起案件引發社會關注。當時偵辦羅嫌的警方也回憶，羅男非常的狡猾，很會察言觀色，看準警方未掌握罪證，接受質詢時，不僅行使緘默權，說謊也面不改色，直至手機內的少女不雅照被搜出，才認罪。

根據判決書指出，2018年5月當時的羅育祥任職保全公司區經理，擔任面試官，但卻經常利用人力銀行為媒介，找尋想打工的少女，再以面試為由邀約見面，在飲料中摻「Medetomidine」迷昏藥物，並拍攝裸照、性侵。同年12月檢警搜索收押，但羅男於隔年1月抗告成功，以5萬元交保後，卻又再次預謀犯案，打造密室，直至今年7月，判刑10年。

負責此案的員警憶，羅嫌在偵辦過程中，態度冷靜，也無任何的情緒波動，即使做錯了，他也能理直氣壯講得頭頭是道。員警也透露，羅嫌當時供稱自己曾遭受同居女友背叛，因此對女性產生報復心態，只要心情不好，便想要找少女發洩心中不滿，所以才會在網路找尋目標下手。而被他挑上的少女，多半是處於涉世未生、懵懂的年紀；再加上金錢利用下就很容易上鉤。

不過今年5月，檢方也補充書面資料指出，羅育祥因「遭女友背叛，而找尋未成年少女洩憤」，認為這樣的報復心理，因需心理治療，但羅嫌並無就醫，恐有「反覆實施之虞」，建請法院羈押。但台北地方法院認為，在沒有前科，以及他又坦承犯行的狀態下，交保至今1年4個月每次出庭，都又與被害人和解，認為檢方補充的資料，純屬臆測，因此為裁准。

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(中時新聞網)