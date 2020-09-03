臉書網友留言。（圖／翻攝自林穎孟臉書）

行政院昨日（2）舉行記者會，公布新版護照封面，放大英文「TAIWAN」字樣，國徽外圈則加上縮小版英文全名「REPUBLIC OF CHINA」標示，引發正反兩極評價。退出時代力量的台北市議員林穎孟以紐西蘭2009年改護照為例，期許未來台灣護照能將「黨國圖騰」與「ROC美學」摒除；更直言「我相信時間」，認為目前版本絕非終點。

林穎孟在臉書發文，表示這次護照改版讓他想起2009年的紐西蘭。當時，紐西蘭在新版護照中加入了毛利語「Uruwhenua Aotearoa」，封底加入了紐西蘭地圖，封邊則有象徵毛利獵人和戰士精神的銀蕨（sliver fern）設計。林穎孟指出：「紐西蘭曾是白人的殖民地，後來整個國家政治經過徹底反省，大幅變更國家語言、文化、娛樂與教育學習制度，才讓紐西蘭成為毛利人、白人及移民共享共榮的美麗國家。」

話鋒一轉，林穎孟表示，這次護照改版還遺留著「黨國圖騰」與「ROC美學」，雖然令人不滿，卻明白這是政府此時此刻對550萬人民的妥協；字體縮小也許象徵著舊時代將漸漸遠去，但不代表之後就應該這樣結案。林更直言「我相信時間」，期許新一代年輕人，不僅對消除舊有「黨國不分」更有共識，也更有意志力，未來將開創一個更加深耕台灣土地歷史、貼近大地與海洋自然情感、美麗共榮的太平洋國家。

文章一出，獲得近2000個讚與近200次分享。網友紛紛回應：「樣式是對了，但就是那個黨徽很礙眼，建議把黨徽改成台灣或是玉山或是101」、「中央山脈真的是台灣很重要的象徵」、「我不認同這種所謂的妥協，有改沒改一個樣，就是印著國民黨黨徽的護照啊！」也有網友留言：「真的不用太憧憬紐西蘭……」、「今天沒公布封底吧！有沒有可能，可以建請各黨立委要求行政院在封底加上台灣地圖？」

(中時新聞網)