演出本土劇《戲說台灣》走紅的資深女星周又珈，今年5月踏入婚姻後淡出螢光幕，不過半年前與老公出席春酒活動時，因為氣色不好到宮廟拜拜求平安，竟被宮主指出：「身上跟了3條鬼魂」，事後又被一名師姐道出相同的事，讓她嚇的花容失色。

根據《ETtoday新聞雲》報導，周又珈長達半年時間睡不好，加上身體常感到不適及痠痛，情緒更是爆燥易怒，讓她一度以為罹患憂鬱症，直到有次到遊覽車上銷售，一位師姐竟直接跟她說「跟了3條鬼魂」，而且是2女1男，分別是生病、車禍及輕生死亡，與宮廟宮主說的完全吻合，讓她聽完後不寒而慄。

這名師姐透露該名男性身分是她「前世丈夫」，由於生前吃喝嫖賭樣樣來，回家後又會施暴，因此周又珈便趁著他生病時逃走，但病死的他不滿周又珈沒好好照顧他，因此一直跟在身邊伺機報復，另外2個亡魂則是跟著一起吸陽氣，等待適合時機就會附身，而當晚師姐幫她把3條魂魄收起來後，讓她頓時覺得身體舒服不少。

周又珈2003年7月時，因教唆打傷資深演員兼製作人郭美珠的弟弟郭益宏，遭法院判決服刑9個月，重創演藝之路，出獄後由於星途不順遂，將藝名改為周又珈求轉運，不僅順利參演《戲說台灣》，更在5月與圈外男友閃婚，可以說是愛情事業兩得意。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)