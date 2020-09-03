美國防部公布2020年大陸軍力報告，指出大陸軍方集中發展「全面侵台」能力，但美國知名軍事記者大衛．艾克斯（David Axe）認為，這份報告忽略台灣的導彈防禦能力，只要大陸發動襲擊，台灣可藉由巡弋飛彈讓大陸付出代價。

美國國防部1日向國會提交年度《中國軍事與安全態勢發展報告2020》，指大陸海軍已是全球規模最大。估計10年內，大陸擁有的核彈頭數量將翻倍，從目前的200枚增長到400枚。大陸在包括造船、陸基導彈以及綜合防空系統等關鍵領域的水準，已追上甚至超越美國。

《中國時報》更指出，該報告詳列解放軍四種攻台手段，最值得注意的是緊密結合後勤、空中及海上支援的聯合島嶼登陸行動，突破或繞開海岸防禦，在台灣西岸南部或北建灘頭堡，運送人員與物資至指定地點，並發動攻擊占領重要設施甚至整島。

報告亦指出，大陸也深知大規模兩棲登陸作戰是最複雜、困難的軍事行動，因入侵台灣可能引來國際干預，加上軍力消耗與城市巷戰的複雜，即使共軍成功登台，也會面臨重大政治與軍事風險。因此，現在解放軍正在增加兩棲軍艦數量，並在台灣周邊進行兩棲突襲演習。除此之外，解放軍也在研發巡航飛彈和導彈，希望藉此能一口氣毀壞台灣空防系統，削弱台灣的防禦能力。

不過五角大廈認為，解放軍是對台灣離島，包括南海東沙群島、太平島，還有金門、馬祖進行奪島，藉此展現軍事實力與政治決心。

但大衛．艾克斯（David Axe）在《富比士》指出，美國這份報告，完全忽略台灣的一項關鍵能力，那就是台灣的導彈防禦能力。為了因應大陸的軍事威脅，中科院幾十年來十年來陸續開發出幾款防空、對地的巡弋飛彈，其中雲峰巡弋飛彈是中科院所研製，對北京的威脅更大。它的彈頭重500磅（近230公斤），射程可達1000英里（近1610公里），更結合了全球定位系統（GPS）和慣性導航系統。因此，只要大陸發動襲擊，台灣不僅能自衛，還能以與日俱增的長程超音速巡弋飛彈反擊，對大陸造成慘重的損失。

大衛．艾克斯更表示，台灣多山和海灘地形，及擁有的導彈射擊能力，都使其成為全世界上最難的入侵目標之一。

美國智庫企業研究所（American Enterprise Institute，簡稱AEI）也指出，台灣部署現代巡弋飛彈，向北京傳達了戰爭不僅限於島上和附近海域的訊息。這更在於告訴對岸，台北可以藉由巡弋飛彈，打擊解放軍目標，並把戰場帶到大陸本土，讓中方付出代價。

(中時新聞網)