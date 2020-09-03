宏達電今天無預警公告，執行長梅特爾（Yves Maitre）考量疫情之下不易兼顧家庭與工作請辭，董事會通過他辭任，將由董事長王雪紅兼任執行長。

宏達電說明，今年2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻，改變了全球人類的生活方式與商業行為，使全球差旅備受限制，原執行長梅特爾不易兼顧家庭與工作，董事會今天通過他辭任，對於他的未來發展給予祝福。

宏達電表示，執行長一職將由董事長王雪紅兼任。

王雪紅先前也曾在2015年3月20日至2019年9月17日兼任執行長，當時是因為前執行長周永明在2015年離開職務。

宏達電在2019年9月宣布任命法國電信商Orange大將梅特爾擔任執行長，針對何時決定加入HTC，梅特爾曾說，他14年前第一次遇到HTC時，就一直在等機會。

梅特爾也曾表示，對VR產業來說今年是「對的時間」，宏達電會持續增加投資和專案布局，看好整體虛擬實境市場將有50%成長，主要來自關鍵的B2B企業領域。

不過，雄心壯志難敵疫情阻擋，梅特爾擔任HTC執行長時間尚未滿1年。（編輯：楊玫寧）1090903

(中央社)