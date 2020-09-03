農曆7月鬼門開，想要平安度過鬼月，千萬別「鐵齒」，寧可信其有，相關禁忌還是少碰為妙。不過，鬼月禁忌百百種，網友最忌諱的竟不是游泳戲水、半夜曬衣服，對於到醫院探病也較不在意。

日前《yahoo》發起一項網路投票「鬼月禁忌你會怕嗎？」投票時間為8月20日至23日，共有1.2萬網友投票。對於鬼月禁忌，有76.6%表示會在意、21.3%不在意、2.1%不知道（沒意見）。

至於鬼月禁忌中，最忌諱哪些？高達53.6%的人認為是搭末班車，其次為半夜敲打吹口哨13.8%、游泳戲水13.6%，而看屋買房有12.2%，其他包括路邊撿東西7.4%、筷子插飯碗6.9%、半夜拍照6.3%、半夜曬衣服6.2%、到醫院看病4.8%、路上被叫名字或拍肩4.5%、靠牆走0.4%。

此外，命理師張旭初、廖美然都曾表示，今年適逢庚子年，鬼月問題會比往年更加棘手，鬼門大開很不平安，提醒大家要多留意，千萬別犯大忌。

(中時新聞網)