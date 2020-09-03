看來NBA說什麼也不肯祭出禁賽處分！《The Atheltic》權威記者查拉尼亞3日爆料，相隔快要3天時間，聯盟總算公布了快艇與獨行俠首輪G6的處罰結果，快艇前鋒馬可斯莫里斯罰款3.5萬美元，獨行俠後衛東契奇也被聯盟罰了1.5萬美元。

快艇與獨行俠這場首輪G6火藥味十足，曾在G5刻意去踩東契奇受傷腳踝的馬可斯莫里斯，竟在東契奇上籃時，直接重擊東契奇的脖子，當場被吹二級惡意犯規且被趕出場，原本以為如此危險的犯規動作會被禁賽，聯盟卻以罰款了事。

東契奇則在首輪G6，把球故意砸到裁判腳上表達不爽心情，當時被吹1次技術犯規，如今換回1.5萬美元罰款處分，卻怪不了東契奇如此發洩不滿裁判情緒，畢竟首輪G5與G6的尺度都有一定程度的爭議，也讓聯盟「心虛」不敢禁賽。

《ESPN》權威記者沃納洛斯基也在3日爆料，聯盟針對塞爾提克後衛史馬特在東區準決賽出現假摔動作，只祭出5000美元罰款，並無禁賽處分，看來接下來的季後賽除非出現誇張打架動作，聯盟都不會祭出禁賽這種影響收視率事情！

(中時 )