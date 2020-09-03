全聯一款「安全帽」曝光，網友分享可以用來洗米、洗菜和洗水果，超級實用又可愛。（圖／擷取自我愛全聯-好物老實説）

全聯超方便深受民眾喜愛，有網友分享，去買水果意外發現「安全帽」形狀的籃子，覺得太可愛就買了，結果發現竟是款瀝水籃，平常可以用來洗米、洗菜或水果，超級實用！該貼文也引發網友討論，買到算幸運，衝過幾家店都沒有。

網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，逛全聯買水果，發現裝奇異果的籃子很特別，因此直接買了帶回家！只見綠色的籃子，外型激似安全帽和武士頭盔，旁邊有小洞，具有瀝水功能，讓原PO直呼，很方便！平時可用來洗米和洗菜。

貼文曝光後，立刻吸引網友討論，「昨天也腦波弱的買了」、「真好！不是每間全聯都有賣」、「每次去全聯都會找這奇異果籃」、「安全帽安全帽...本來想買第二桶 結果我家門市完售」、。

其實這款瀝水籃已多次被分享到社團中討論，也引起網友暴動搶購，不少網友直呼「買到很幸運！」更有人大方分享，有些店面不一定是直接幫你包好一組賣，也可以禮貌詢問店員，並分享自己常去的這家店，是只要買199元就給一個籃子，但仍要依店家為主。

(中時新聞網)