行政院公布新版護照封面，放大英文TAIWAN字樣，縮小「護照」兩字，英文國名「Republic of China」則圍繞在國徽外圍，成為國徽圖案的一部分。國民黨則表示，行政院將「REPUBLIC OF CHINA」縮小到國徽「裝飾圖案」，令人難以察覺，其中，立委李貴敏也在臉書砲轟，「執政黨不過也就是為美豬爭議，引發的民意反彈，試圖轉移焦點。」

李貴敏在臉書發文痛批，行政院公佈我國最新護照樣式，將TAIWAN字樣放大，中華民國的正式英文國名REPUBLIC OF CHINA則縮小到幾乎消失，「其實，凸顯TAIWAN不代表要貶低中華民國，類似作法未必加分，負面影響更是不小。」

李貴敏進一步分析，「民進黨所謂因為台灣常被誤解成中國、造成困擾，所以要提出護照新版本的說法其實毫無根據，二次大戰後，中華民國與REPUBLIC OF CHINA在國際有其公認評價，也因此馬政府時代許多國家都提供我國旅遊免簽。因此，類似說法，甚或時代力量提出換國徽訴求，都不過是意識形態操作，對台灣經濟發展、人民生活並沒有任何幫助。」

最後，李貴敏批，「民進黨明知這是踩兩岸紅線，尤其在美中矛盾激化的時刻，刻意激化對岸並不是好事，更別把台灣推到第一線的火線上。」

針對外界對於新版護照的評論，民進黨團書記長鍾佳濱表示，新版護照已是折衷各種意見的辦法，最主要可以達到國際海關第一時間就能清楚看到TAIWAN斗大字樣，而不是CHINA，以便快速辨識台灣。

(中時新聞網)