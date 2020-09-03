大陸浙江省溫州市一對新人1日在海邊拍婚紗照時，遇梅莎颱風外圍環流掀起巨浪，造成4人遭捲入海裡，2死1失蹤，新娘與化妝師被發現時，已無生命跡象，新郎獲救，攝影師失蹤。搜救人員表示，發現這對新人時，新郎緊緊抱著新娘，可是新娘頭部朝下，救起時已回天乏術。

新人海邊拍婚紗照遭巨浪捲走，喜事變喪事。（圖／翻攝自《環視頻》）

綜合陸媒報導，當地搜救隊1日下午6時許獲報，有民眾被巨浪捲入海中，隨即派出7名隊員趕往現場搜救，但事發時現場海域掀起6、7級風浪，趕到時在距離岸邊100多公尺處，發現新郎、新娘與化妝師漂浮在海上。

搜救隊隊長楊森權說：「經我們了解，被巨浪捲入海裡的人，是來拍婚紗照的，站在海邊礁石上一個浪打來，4個人都被捲進海裡，新娘第一個被巨浪捲入海裡，岸上的人下去救她，其中一個人被海浪推回岸邊，另3個人都被海浪捲走。

楊森權表示，發現新郎與新娘時，新郎緊緊抱著新娘，可是新娘的頭朝下，搜救人員後來發現新郎在海裡揮手求救，救起時新娘與化妝師都已回天乏術，新郎因為會游泳平安無事。

搜救隊2日清晨4時許再度出海搜救另一名失蹤的攝影師， 截至2日下午6時，因事發海域風浪過大，搜救行動被迫暫停。

(中時新聞網)