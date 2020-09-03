宏達電(2498)戰5G臨陣換大將！宏達電去年9月17日才上任的執行長Yves Maitre，因疫情關係，不易兼顧家庭與工作，辭任執行長一職，任期不到一年，執行長一職再度由董事長王雪紅兼任。

宏達電指出，今年新冠肺炎嚴峻，改變了全球人類的生活方式與商業行為，使全球差旅備受限制，原執行長Yves Maitre不易兼顧家庭與工作，董事會通過其辭任，對於他的未來發展給予祝，執行長一職將由董事長王雪紅兼任。

Yves Maitre自在2019年9月17日上任宏達電執行長一職，當初即看中其曾於全球最大的電信業者之一Orange電信擔任Consumer Equipment and Partnerships執行副總裁一職，掌管該公司聯網科技策略與業務，Yves豐富的歷練涵蓋推動世界級消費性電子品牌與帶領整個聯網行動裝置服務等，他同時也是Orange創新科技小組成員，負責探索與發展突破性創新的商業機會，宏達電盼藉其豐富得經驗可以讓宏達電在5G世代博翻身。

今年因為疫情關係，Yves Maitre較少現身，上一次公開現身是在6月宏達電5G智慧機發表會時，其親自主持新品發表會，無奈受到疫情攪局，Yves Maitre決定結束其不滿一年的「宏達電奇幻旅程」。

其實這並非王雪紅首次兼任宏達電執行長一職，在2015年3月時，時任宏達電執行長得周永明當時卸下執行長職務，轉任帶領HTC Future Development Lab團隊，當時執行長就是由王雪紅兼任，這一兼任就一直到2019年9月Yves Maitre上任，如今Yves Maitre因疫情關係辭任，宏達電執行長一職再度由王雪紅一肩扛起。

(時報資訊)