好萊塢男星巨石強森（Dwayne Johnson），連續兩年成為「全球收入男演員排行榜」冠軍，吸金功力超驚人，豈知今天無預警在IG上表示跟老婆還有兩個小孩，全被診斷出罹患新冠肺炎，令影迷驚訝不已。

巨石強森在影片中表示，過去兩周到三周自己和妻子、兩個女兒都在進行新冠肺炎的檢驗，「我可以告訴你們，這是我們家不得不經歷最有挑戰性且最困難的事，對我自己的人生來說也是如此」，而最後的結果是陽性，他形容這結果對他們來說比克服受傷、骨折更加不同，但他強調：「我的首要任務還是保護我的家人、孩子與親人」。

至於染病主因，巨石強森透露他們是從親友那邊染病，「我希望只有我一個人得，但不是，是我所有的家人，但我們目前很好」，「我們已經不再有傳染性，感謝上帝，我們現在都很健康」，「歷經了新冠肺炎後，我們現在都變的更堅強、更健康」。

48歲的好萊塢巨星巨石強森2年前被《富比士》評為年收入最高的演員，演出過的電影全球總票房達104億美元，2019年他再婚娶太太蘿倫哈山（Lauren Hashian），兩人交往12年，育有4歲女兒Jasmine、2歲女兒Tiana，如今自曝確診新冠肺炎，震驚許多粉絲。

(中時新聞網)