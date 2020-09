刺青文化漸漸從負面印象走向普羅大眾,越來越多人會將喜愛的文字或圖案刺在身上,像是29歲美籍AV女優Riley Reid(雷麗里德)就把中文紋在背後,不過語意卻完全不通,笑翻一群網友。

Riley Reid是美國知名AV女優,擁有俏麗外型和火辣身材,1日她透過社群網站曬出兩張裸照,只見身上一絲不掛,趴在綠油油的草皮上,大膽露出美背、水蛇腰和蜜桃臀,火辣體態令人看得目瞪口呆,值得一提的是,背部有一句中文刺青,仔細一看是「生活帶來您時檸檬做檸檬水」,連華人都看得一頭霧水,引起網友熱議。

根據了解,這行中文字應該是源自英文諺語「When life gives you lemons, just make lemonade(當生命給你檸檬時,就把它作成檸檬特調吧)」勉勵人生遇到困境要越挫越勇,或許是翻譯軟體出了問題,才會鬧出烏龍笑話,許多網友留言直呼:「刺中文找華人好嗎」、「應該是刺青師隨便用google翻譯幫人家亂刺字」。

Riley Reid除了辣曬性感裸照,也道出身為AV女優的苦楚,感嘆:「我從未有過為我的工作感到驕傲的男朋友。」她透露開始拍片後,交往過2個男朋友,最後都因為工作關係分開,「我擔心我失去了獲得愛與幸福的機會,很難相信某天某人會接受並愛我的一切。」儘管如此,她仍抱著希望繼續前進,期待有一天所有性工作者都能得到完整的愛情。

(中時新聞網)