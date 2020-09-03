刺青文化漸漸從負面印象走向普羅大眾，越來越多人會將喜愛的文字或圖案刺在身上，像是29歲美籍AV女優Riley Reid（雷麗里德）就把中文紋在背後，不過語意卻完全不通，笑翻一群網友。

Riley Reid是美國知名AV女優，擁有俏麗外型和火辣身材，1日她透過社群網站曬出兩張裸照，只見身上一絲不掛，趴在綠油油的草皮上，大膽露出美背、水蛇腰和蜜桃臀，火辣體態令人看得目瞪口呆，值得一提的是，背部有一句中文刺青，仔細一看是「生活帶來您時檸檬做檸檬水」，連華人都看得一頭霧水，引起網友熱議。

根據了解，這行中文字應該是源自英文諺語「When life gives you lemons, just make lemonade（當生命給你檸檬時，就把它作成檸檬特調吧）」勉勵人生遇到困境要越挫越勇，或許是翻譯軟體出了問題，才會鬧出烏龍笑話，許多網友留言直呼：「刺中文找華人好嗎」、「應該是刺青師隨便用google翻譯幫人家亂刺字」。

Riley Reid除了辣曬性感裸照，也道出身為AV女優的苦楚，感嘆：「我從未有過為我的工作感到驕傲的男朋友。」她透露開始拍片後，交往過2個男朋友，最後都因為工作關係分開，「我擔心我失去了獲得愛與幸福的機會，很難相信某天某人會接受並愛我的一切。」儘管如此，她仍抱著希望繼續前進，期待有一天所有性工作者都能得到完整的愛情。

(中時新聞網)