今年9月3日是抗戰勝利75周年。中共中央機關報《人民日報》國際專欄「鐘聲」3日刊發專文紀念強調，中國是第一個在《聯合國憲章》上簽字的國家。中國大陸鄭重舉行紀念活動，彰顯中國銘記歷史、捍衛和平的堅定決心。銘記歷史，不是為了延續仇恨，而是要引以為戒。傳承歷史，不是為了糾結過去，而是要開創未來，讓和平薪火代代相傳。

鐘聲表示，近年來，中國大陸立法確立了中國人民抗日戰爭勝利紀念日、烈士紀念日、南京大屠殺死難者國家公祭日，舉行隆重紀念活動，充分展現了一個國家對犧牲者的懷念、對英雄人物的尊崇，進一步激發出全社會萬眾一心、風雨無阻，邁向民族復興的磅礡力量。

鐘聲指出，站在抗戰勝利75周年的歷史節點上，中國大陸鄭重舉行紀念活動，彰顯與國際社會共同推進世界和平與發展崇高事業的堅定決心。戰爭是一面鏡子，能夠讓人更加清醒地意識到和平的彌足珍貴。和平與發展已成為當今時代的主題，但世界仍很不太平，戰爭的達摩克利斯之劍依然懸在人類頭上。

鐘聲稱，不能忽視的是，日本右翼勢力無視侵略戰爭給亞洲各國造成的巨大災難，仍在歪曲、否認甚至美化侵略戰爭。當今世界正經歷百年未有之大變局，霸權主義和強權政治仍未消亡，單邊主義和保護主義抬頭，國際法治、公平正義受到威脅，以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序受到挑戰，維護來之不易的和平成果、推動世界共同發展，是各國共同面對的時代命題。

鐘聲認為，當此之時，各國必須重溫《聯合國憲章》開篇表達的「欲免後世再遭今代人類兩度身歷慘不堪言之戰禍」的決心，並為之而不懈努力。

鐘聲強調，中國是第一個在《聯合國憲章》上簽字的國家，數十年來，中國堅定不移走和平發展道路，一直是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。面對充滿不穩定性不確定性的世界，中國積極探索解答「世界怎麼了、我們怎麼辦」這個時代之問。近年來，中國持續推動構建新型國際關係和人類命運共同體，積極推動共建「一帶一路」，積極參與聯合國維和行動，積極踐行中國特色熱點問題解決之道，不斷為世界注入穩定性和正能量。

(中時 )