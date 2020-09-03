以欣同及新大同為首的大同市場派主導，10月21日將召開大同第一次股東臨時會，全面改選6席一般董事、3席獨董。欣同負責人律師林宏信今（3）日下午將召開記者會，正式對外宣布。

欣同及新大同兩投資公司聯手，跳過大同，以公司法第173條第4項，向經濟部申請召開大同股東臨時會，全面改選董事，獲經濟部有條件核准在11月30日前召開且完成董事變更登記。大同公司派為了反制市場派，除向行政法院提出訴願，申請撤銷欣同及新大同兩公司召開股東臨時會，也以台商鄭文逸炒作大同股票，日前遭台北法院一審判決違反證券交易法，重判13年6個月，鄭文逸又是欣同及新大同兩公司的實際控制人，大同身為關係人，遂向法院聲請宣告解散欣同及新大同，並呼籲經濟部應撤銷原核准欣同、新大同召集股臨會的處分。

不過證交所表態力挺大同市場派且認為，大同聲請解散欣同及新大同，並不影響欣同、新大同申請公告召開股東臨時會，全面改選董事。欣同昨日通知大同10月21日召開股東臨時會，全面改選6席一般董事、3席獨董，9月22日～10月21日停止過戶。

(工商 )