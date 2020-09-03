蘋果、特斯拉等近來漲勢凌厲的個股湧現獲利了結賣壓，改由表現相對落後的防禦型與價值型股票接棒領軍，周三華爾街股市大漲，延續9月強勢的開局走勢，道瓊指數終場飆升逾450點，創下7月中旬以來最大單日漲幅，並為2月以來首度收復29,000點大關，標普500指數與那斯達克指數則再創歷史新高。

周三收盤，道瓊工業平均指數大漲454.84點或1.59%，為29,100.5點，創下7月14日來最大單日漲幅，更是自2月以來首度站上29,000點大關，目前與2月12日創下的歷史高點相比僅差1.6%。

標普500指數收漲54.19點或1.54%，為3,580.84點，再創歷史新高。

以科技股為主的那斯達克綜合指數收漲116.78點或0.98%，為12,056.44點，首度漲破12,000點大關。

標普價值型股票指數勁揚1.8%，成長型股票指數漲1.4%。

標普500指數11大類股，僅能源股收黑，終場跌0.42%。防禦型股票表現最亮眼，公用事業股大漲3.12%，漲幅領先；地產股、健康照護、材料、必需消費品類股漲幅都在2%上下。

價值型的金融股指數上漲1.5%。

輝達（Nvidia）收漲3.80%，為573.86美元，成為推升大盤的主力之一。該公司在宣布與三星及美光合作推出新一代效能更強大的遊戲顯卡後，獲數家券商調升目標價。

可口可樂股價漲逾4%，陶氏公司（Dow Inc）漲4.13%，帶領道瓊指數衝高。

蘋果、特斯拉分別下跌2.1%與5.8%，略為回吐近來飆升的巨大漲幅。

分析師表示，半導體股表現優於軟體股，是市場輪動的另一個訊號。投資人或許想要更持久一點的成長，不想為現在那種瘋狂的科技股價格埋單。iShares擴展科技軟體類股ETF收漲0.5%，相較之下，VanEck Vectors半導體ETF勁揚逾2%。

費城半導體指數大漲2.84%，為2370.18點。

摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson此前接受媒體訪問時曾表示，他對市場長線仍感樂觀，但在經歷如此強勁的漲勢後，未來幾周美股的疲態將浮上檯面。他並表示，如果股市出現10%的修正，他不會感到意外，但如果股市沒有出現修正行情，他也不會覺得意外，因為現在正處於牛市。

(時報資訊)