被封為影帝的男星吳朋奉於5月25日凌晨驟逝，經法醫相驗證實死因為腦中風。台大醫院神經部主治醫師鄭建興表示，過去總認為中風是老年人的專利，但隨著生活型態改變，近年來，年輕型腦中風個案數增多，特別是心血管疾病、三高患者、肥胖等高危險族群，平時更應該做好自我控管的工作。

血脂異常要注意「低密度膽固醇」越低越好，且切勿隨意停藥

鄭建興醫師提到，在台灣，缺血型腦中風約占80%，出血型腦中風約20%。心房顫動、高血壓、高血脂、高血糖，皆會增加中風發生率。其中，血脂異常是導致腦中風重要的危險因子之一，因為高膽固醇易形成動脈粥樣硬化斑塊，增加中風及心血管疾病罹患風險。醫師強調，將高危險群病人的低密度膽固醇（俗稱壞膽固醇；以下簡稱LDL-C）控制在100 mg/dL以下，更高危險病人（如冠心症、缺血中風、周邊動脈疾病等）建議控制在70 mg/dL以下，是國際血脂治療趨勢。

許多人以為只要透過清淡飲食便能降低血脂，卻不知道飲食控制其實只能改變約10~20%的低密度膽固醇。鄭醫師提醒，除了注意飲食和規律運動，若血脂仍無法妥善控制, 就需搭配服用藥物，如常使用的Statin史他汀類藥物；一旦隨意停藥，根據研究顯示，失去藥物保護效果，恐增加心肌梗塞、中風再度發生，因此定期且規律服藥，顯得極為重要。另外，也須同時注意可能發生的副作用(如肌肉痠痛)。

FAST判別中風症狀 急性中風治療分秒必爭

該如何判斷急性腦中風症狀？鄭建興醫師指出，熟悉國際中風口訣FAST，掌握「Face」發現突然臉部或嘴角歪斜，「Arms」感到單側手腳無力，「Speech」講話突然口齒不清或無法言語，「Time」 趕快記下時間，趕緊送醫。

目前急性缺血中風的積極治療包括「靜脈溶栓」和「動脈取栓」，由醫師評估過後進行治療，坊間偏方是在發作當下針扎手指，其效用不大也無根據，若出現上述症狀，打119緊急送醫，才是正確做法。

預防中風心血管疾病 力行「簡單生活七件事」

該如何從日常生活中預防中風或腦部退化，鄭建興醫師呼籲，可以遵從美國心臟協會（AHA）的「簡單生活七件事」做起，改變生活型態來達成。

1.管理血壓：高血壓是中風及心臟病主要的危險因子，因此，只要將血壓維持在130/80 mmHg正常的範圍，就能減少疾病發生的機會。

2.控制膽固醇：保持體內動脈通暢，避免中風及心血管疾病，建議控制低密度膽固醇100 mg/dL以下，若冠心症、缺血中風病患標準為70 mg/dL以下。

3.降低血糖：血糖目標值是空腹血糖100 mg/dL，有糖尿病的病人，須在家自我管控血糖，若沒有糖尿病的人，但40歲以上民眾建議規律進行檢測。

4.管理體重：建議BMI控制在25以下，建議成年男性腰圍以90公分，女性80公分為標準，超過則屬於腹部肥胖。

5.保持運動 ：每週達150分鐘的中高強度活動量，每週運動3次、每次30～50分鐘以上的運動，如快走、慢跑等。

6.良好飲食習慣：限制飽和脂肪、反式脂肪和添加糖的攝取量。

7.戒菸。（文章授權提供／健康醫療網）

延伸閱讀：

(中時新聞網)